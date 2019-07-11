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Озброєні катери Ірану напали на нафтовий танкер Британії: що відомо

1.5т Читати матеріал російською

П'ять озброєних катерів Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) кинулися в погоню за нафтовим танкером Великобританії і спробували його зупинити.

Інцидент стався у Перській затоці. Так, іранські кораблі наблизилися до судна і зажадали від екіпажу змінити курс і зупинитися в територіальних водах Ірану, повідомляє CNN.

У відповідь на це фрегат Королівського флоту Великої Британії, який супроводжував танкер, направив свої знаряддя на іранські катери. Після цього останні відступили.

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Іранські катери

Іранські катери

"Кореспондент"

У США вже заявили, що у них є відеозапис інциденту. Під час погоні над протокою пролітав літак, із борту якого і була проведена зйомка.

Озброєні катери Ірану напали на нафтовий танкер Британії: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів 13 червня внаслідок обстрілу загорілися два танкери з нафтою, які йшли з Саудівської Аравії у Сінгапур. У нападі на судна держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран.

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Іран
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