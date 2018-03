Словаччина, Чехія та Швеція спростували причетність до розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок", якою отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Так вони на своїх сторінках у Twitter відреагували на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що з кінця 1990-х у цих країнах ведуться інтенсивні дослідження цієї хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропницький підкреслив, що заява Захарової нічим не підкріплена і є лише "стандартним способом маніпулювання інформацією в громадському просторі".

Глава Міноборони Чехії зазначила, що з 90-х років її країна є учасником міжнародного договору про заборону розробки, виробництва та розповсюдження хімічної зброї і чітко його виконує.

Також словами Захарової була обурена глава МЗС Швеції Маргот Вальстрем, назвавши її звинувачення "неприйнятними" і "необґрунтованими", а також порадивши Росії "відповісти на питання Великобританії".

Прес-секретар МЗС Словаччини Петер Суско заявив, що його держава "ніяк не пов'язана з хімзброєю і її застосуванням".

Відзначимо, раніше знайшлися докази нахабної брехні Захарової.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead.