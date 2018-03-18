Отрута для Скрипаля: країни ЄС поставили на місце брехливу помічницю Лаврова

Словаччина, Чехія та Швеція спростували причетність до розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок", якою отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Так вони на своїх сторінках у Twitter відреагували на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що з кінця 1990-х у цих країнах ведуться інтенсивні дослідження цієї хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропницький підкреслив, що заява Захарової нічим не підкріплена і є лише "стандартним способом маніпулювання інформацією в громадському просторі".

Глава Міноборони Чехії зазначила, що з 90-х років її країна є учасником міжнародного договору про заборону розробки, виробництва та розповсюдження хімічної зброї і чітко його виконує.

Також словами Захарової була обурена глава МЗС Швеції Маргот Вальстрем, назвавши її звинувачення "неприйнятними" і "необґрунтованими", а також порадивши Росії "відповісти на питання Великобританії".

Прес-секретар МЗС Словаччини Петер Суско заявив, що його держава "ніяк не пов'язана з хімзброєю і її застосуванням".

Відзначимо, раніше знайшлися докази нахабної брехні Захарової.

1/2 Ohrazujeme se proti tvrzení o původu Novičoku, které nelze ničím doložit. Je to standardní způsob, jak manipulovat informace ve veřejném prostoru, kdy se vypustí zpráva vysoce spekulativního charakteru, aniž by bylo možné ji prokázat. Tato informace se poprvé objevila již .. - Martin Stropnický (@stropnickym) 17 березня 2018 р.

Rozhodne odmitam takove absurdni obvineni. Ceska republika je od 90. let signatarem mezinarodni umluvy o zakazu, vyvoji, vyrobe a sireni chemickych zbrani a striktne ji dodrzuje. Nas liberecky 31. pluk chemiku se zabyva vyhradne ochranou proti temto latkam. - Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 17 березня 2018 р.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. - Margot Wallström (@margotwallstrom) 17 березня 2018 р.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

На це Захарова в хамській манері назвала слова влади офіційного Лондона "цирковим шоу в британському парламенті".