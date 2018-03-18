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Отрута для Скрипаля: країни ЄС поставили на місце брехливу помічницю Лаврова

11тЧитати новину російською

Словаччина, Чехія та Швеція спростували причетність до розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок", якою отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Так вони на своїх сторінках у Twitter відреагували на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що з кінця 1990-х у цих країнах ведуться інтенсивні дослідження цієї хімічної зброї.

Міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропницький підкреслив, що заява Захарової нічим не підкріплена і є лише "стандартним способом маніпулювання інформацією в громадському просторі".

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Глава Міноборони Чехії зазначила, що з 90-х років її країна є учасником міжнародного договору про заборону розробки, виробництва та розповсюдження хімічної зброї і чітко його виконує.

Також словами Захарової була обурена глава МЗС Швеції Маргот Вальстрем, назвавши її звинувачення "неприйнятними" і "необґрунтованими", а також порадивши Росії "відповісти на питання Великобританії".

Прес-секретар МЗС Словаччини Петер Суско заявив, що його держава "ніяк не пов'язана з хімзброєю і її застосуванням".

Відзначимо, раніше знайшлися докази нахабної брехні Захарової.

Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

На це Захарова в хамській манері назвала слова влади офіційного Лондона "цирковим шоу в британському парламенті".

Читайте всі новини по темі "Отрута "Новачок"" на сайті "Обозреватель".

Тема
Отрута "Новачок"
Особи
Марія ЗахароваСергій Скрипаль
Місце
Росія
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