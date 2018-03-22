Отруєння Скрипаля: названо умови для притягнення Росії до відповідальності

Притягти до відповідальності виконавців і замовників отруєння у Великій Британії екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля можна буде тільки з наявністю ґрунтовної доказової бази.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив юрист Олександр Климчук.

"Вся Європа розуміє, що за цими діями стоять певні спецслужби. Якщо судити за повідомленнями зі ЗМІ та що кажуть експерти, то це речовина, яку можуть використовувати тільки спецслужби. Тоді, з юридичної точки зору, треба детально такі факти збирати і встановлювати, хто перетинав кордон, встановлювати телефонні зв'язку, цих людей", - вважає він.

За його словами, однієї зацікавленості російської сторони в цьому злочині мало для реальних судових процесів.

"Якщо говорять, що це росіяни, то нехай європейські спецслужби відпрацьовують ці варіанти, і встановлюють юридичні факти", - додав юрист.

У приклад Климчук навів справу про збитий над Донбасом малайзійський літак рейсу MH17.

"Якщо згадати про малайзійський літак, то там така ж ситуація. Зараз продовжують збиратися докази. Справа буде тривати довго, тому що тут пов'язана політика. Питання у тому, що юридично потрібно потихеньку складати базу. Ніхто не говорить, що відповідальність не настане, але коли вона настане, це залежить від політиків. Потрібно збирати докази залучати експертів, щоб вони давали свої висновки і складати доказ за доказом", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичним каналам і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Велика Британія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.