Отруєння Скрипаля: чотири країни офіційно об'єдналися проти РФ

Великобританія, Франція, Німеччина та США спільно звинуватили Росію в замаху на вбивство шпигуна-перебіжчика РФ Сергія Скрипаля та його дочку.

"Ми засуджуємо атаку на Сергія і Юлію Скрипаль, яка сталася 4 березня 2018 року. Використання нервово-паралітичної речовини, яка виробляється в Росії, є першим випадком її застосування в Європі з часів закінчення Другої світової війни", - сказано в документі, який опублікувала кореспондент The Guardian Джессіка Елгот.

Офіційну заяву написано від імені британського прем'єр-міністра Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президентів Франції та США Еммануеля Макрона і Дональда Трампа.

Представники чотирьох країн підкреслили, що це була атака на суверенітет Великобританії, і такі дії є грубим порушенням міжнародного права і положень Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль був співробітником ГРУ, де пропрацював до 1999 року. У 1995 році його завербували спецслужби Великобританії. У 2006 році російський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. У 2010 році Скрипаля помилували і передали США.

Як повідомляв "Обозреватель", Скрипаля отруїли разом з дочкою 4 березня в місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною, розробленою ще за часів СРСР.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, ймовірно, стоїть за їх отруєнням. 14 березня вона оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ.

Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон анонсував санкції, які країна застосує щодо РФ у зв'язку з отруєнням Скрипаля. Тим часом, США розширили санкції проти Росії.