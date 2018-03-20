Отруєння Скрипаля: британський МЗС опублікував топ-фейки Кремля

Міністерство закордонних справ Великобританії опублікувало відеоролик, в якому привело фейкові версії російської пропаганди про відповідальних за отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Відомство заявило, що замість пояснень у зв'язку з інцидентом Росія проводить кампанію дезінформації.

"Кремлівські і російські державні медіа відповіли на атаку в Солсбері запереченням і погрозами. Вони відмовилися запропонувати пояснення, зате запустили кампанію з дезінформації", - сказано в повідомленні.

Британський МЗС навів такі версії російської пропаганди:

Це зробила Великобританія... щоб підживити антиросійські настрої;

Це зробила Україна... щоб підставити Росію;

Це була спроба суїциду;

Це була випадкове передозування;

Це справа рук тещі Скрипаля;

Джерелом нервово-паралітичної речовини стала британська лабораторія "Портон-Даун".

Це зробили США... щоб дестабілізувати ситуацію у світі;

Нервово-паралітичну речовину було вироблено в Чехії, Словаччині чи Швеції

"Не дивлячись на заперечення і дезінформацію РФ, Британія не робить поспішних висновків. Ми повністю дотримуємося Конвенції про заборону хімічної зброї. Міжнародні лідери погодилися, що правдоподібної альтернативної відповіді не було. З високою часткою ймовірності Росія відповідальна за цю атаку", - заявили в британському міністерстві .

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility ...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident , Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp - Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 березня 2018 р

Водночас стало відомо, що експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які прибули в "Портон-Даун", приступили до аналізу речовини, використаної при отруєнні Скрипаля, повідомив Sky News.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Євросоюзі підтримали позицію Британії, зазначивши, що Росія повинна відповісти за замах на шпигуна-перебіжчика.

Москва заявляє, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Як відомо, Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальний відповіді на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.