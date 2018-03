Отруєння Скрипаля: британський МЗС опублікував топ-фейки Кремля

Міністерство закордонних справ Великобританії опублікувало відеоролик, в якому привело фейкові версії російської пропаганди про відповідальних за отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

Відомство заявило, що замість пояснень у зв'язку з інцидентом Росія проводить кампанію дезінформації.

"Кремлівські і російські державні медіа відповіли на атаку в Солсбері запереченням і погрозами. Вони відмовилися запропонувати пояснення, зате запустили кампанію з дезінформації", - сказано в повідомленні.

Британський МЗС навів такі версії російської пропаганди:

"Не дивлячись на заперечення і дезінформацію РФ, Британія не робить поспішних висновків. Ми повністю дотримуємося Конвенції про заборону хімічної зброї. Міжнародні лідери погодилися, що правдоподібної альтернативної відповіді не було. З високою часткою ймовірності Росія відповідальна за цю атаку", - заявили в британському міністерстві .

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility ...



