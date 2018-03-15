Отруєння Скрипаля: британський міністр порадив Росії "відійти і заткнутися"

Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати відповідні заходи на висилку своїх дипломатів з Лондона.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, відповідаючи на питання про можливі заходи з боку Кремля, повідомляє Sky News.

"Що ми будемо робити? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила в Солсбері (отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля - ред.), абсолютно жахливо та обурливо. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія повинна відійти і заткнутися", - сказав Вільямсон.

За його словами, Лондон розгляне різні варіанти в разі відповідних дій РФ, проте "поки зарано спекулювати на цій темі".

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF - Sky News (@SkyNews) 15 березня 2018 р

Вільямсон також наголосив, що відносини між країнами "вкрай охололи останнім часом".

Нагадаємо, Сергій Скрипаль був співробітником ГРУ, де пропрацював до 1999 року. У 1995 році він був завербований спецслужбами Великобританії. У 2006 році російський суд засудив його до 13 років позбавлення волі. У 2010 році Скрипаля помилували і передали США.

Він був отруєний разом зі своєю дочкою 4 березня у місті Солсбері.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням Скрипаля.

14 березня Мей оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи.

У відповідь російська сторона заявила про намір вислати британських дипломатів.