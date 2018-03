Отруєння Скрипаля: британський міністр порадив Росії "відійти і заткнутися"

Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати відповідні заходи на висилку своїх дипломатів з Лондона.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, відповідаючи на питання про можливі заходи з боку Кремля, повідомляє Sky News.

"Що ми будемо робити? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила в Солсбері (отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля - ред.), абсолютно жахливо та обурливо. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія повинна відійти і заткнутися", - сказав Вільямсон.

За його словами, Лондон розгляне різні варіанти в разі відповідних дій РФ, проте "поки зарано спекулювати на цій темі".

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF