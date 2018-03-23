Отруєння Скрипаля: британський експерт назвав вразливе місце Кремля в Європі

Хімічна атака проти шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері відкрила очі багатьом європейським політикам на реальність агресивної політики Росії на території ЄС і може выдбитися Кремлю заморожуванням фінансових активів в Лондоні.

Таке переконання в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV висловив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

"Це дуже дивна ситуація для Великї Британії. Ми зараз бачимо, як Тереза ​​Мей апелює до Європи і говорить про те, що ми повинні об'єднатися відповідаючи на російську агресію. І зараз ми бачимо, як ЄС підтримує Британію вже після Brexit. Але я не думаю, що фундаментально ми побачили щось нове. Йде гібридна війна, і ми стали свідками багатьох інцидентів, які сигналізували про погані відносини між ЄС і Росією. Ідея хімічної атаки на території ЄС, проти громадян ЄС відкрила ворота для питань безпеки", - підкреслив він.

За його словами, ефективною відповіддю був би удар по російському капіталу, який активно облюбував в останні роки Лондон.

"Я думаю, що будуть зроблені кроки з припинення потоків російських грошей в банківську систему Великої Британії. Ми знаємо, що там дуже багато грошей з Росії. Лондон ключове місто для грошей, які йдуть з РФ, для відмивання грошей, які йдуть від видобутку нафти і газу. Я б хотів, щоб це сталося, але поки ми цього не бачимо", - додав експерт.

При цьому він висловив побоювання, що офіційний Лондон може обмежитися тільки дипломатичними кроками.

"Це дуже старий крок, який зробили б в ХХ столітті, але не XXI", - констатувала фахівець.

Як повідомляв "Обозреватель", ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерер з Москви на знак підтримки Великої Британії.

При цьому ЗМІ стверджують, що Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва також розглядають можливість вислати з країни російських дипломатів. Австрія при цьому заявила, що не піде на такий крок.

Тим часом, стало відомо, що стан Скрипаля погіршився.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр Великої Британії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британській владі про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальні відповіді на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін.