Отруєння Скрипаля: аналітик оцінив шанси на світовий бойкот РФ

Великобританія не дочекається підтримки багатьох країн Євросоюзу в скандалі проти Росії через отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки.

"Лондон в першу чергу можуть підтримати країни Прибалтики, Швеція, Данія. Але інші країни Євросоюзу, а особливо Франція, Німеччина, Італія, навряд чи підтримають список санкцій через отруєння Скрипаля. Вони будуть вигадувати будь-які приводи, щоб не приєднуватися", - сказав в коментарі "Обозревателю" аналітик з питань зовнішньої політики центру "Будинок демократії" Євген Ярошенко.

На його думку, багато країн можуть послатися на те, що всі ці події - це лише конфлікт Великобританії і Росії, який не зачіпає інший світ.

"До того ж багато країн Європи не хочуть витрачати зайві гроші на посилення сектора безпеки, тому будуть утримуватися від нових санкцій. До тих пір поки Росія не буде робити необдуманих дій на їх території", - зазначив міжнародник.

Як повідомляв "Обозреватель", 4 березня стало відомо про те, що в місті Солсбері отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше стало відомо, що дочка Скрипаля могла випадково постраждати під час замаху на батька.

Нагадаємо, також в Британії намагалися отруїти колишнього зятя Бориса Березовського.