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Отруєння Скрипаль: Скотленд-Ярд зробив заяву

1.4тЧитати новину російською

У справі про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері взяли участь 250 слідчих з контртерористичної мережі.

На даний момент близько 100 фахівців з боротьби з тероризмом залишаються в місті, сказано в заяві, опублікованій на сайті Скотленд-Ярду.

У Солсбері за три місяці провели понад 170 обшуків і опитали близько 900 свідків.

В ході розслідування правоохоронці переглянули 4 тис. годин записів з камер відеоспостереження.

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"Поліцейські намагалися ідентифікувати всіх пішоходів, велосипедистів та транспортні засоби, які проїжджали через район події. Всього 14 тис. машин і 2,5 тис. пішоходів були оцінені і класифіковані у відповідності зі своєю значимістю", - сказано в заяві.

В рамках розслідування було отримано понад 2,3 тис. речових доказів, з яких 851 зберігається в лабораторії Міноборони в зв'язку з проблемами з забрудненням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Новачок", яким отруїли Скрипалів, застосували в формі прозорого гелю, що не має запаху, який нанесли на ручку вхідних дверей в будинок сім'ї вранці 4 березня.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "Обозреватель".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Англія
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