Отруєння брата Кім Чен Ина: підозрюваних жінок відпустили

Індонезійка Сіті Аісьі, підозрювана у вбивстві зведеного брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама в 2017 році, була звільнена з-під варти в понеділок, 11 березня, після того, як суд Малайзії зняв із неї звинувачення.

Водночас суддя сказав, що Аісьі не вважається "виправданою", оскільки в суду немає спростувань її провини, повідомляє Reuters.

Жінка опинилася під арештом 13 лютого 2017 року після інциденту в аеропорту Куала-Лумпура.

Індонезійка Сіті Аісьі shelyn_putri, twitter

За версією слідства, Аісьі разом із громадянкою В'єтнаму Доан Тхі Хионг намазали обличчя потерпілого рідиною, яка виявилася нервово-паралітичною речовиною VX. Чоловік раптово помер. Пізніше його розпізнали як брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

На суді дівчата запевняли, що брали участь у розіграші й ні на кого не здійснювали замах. Офіційний Пхеньян рішуче відкинув свою причетність до смерті Кім Чон Нама, припустивши: все, що відбулося, є провокацією південнокорейських спецслужб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кім Чон Нам був убитий 14 лютого в аеропорту КУАП-Лумпура. Невідома жінка підійшла до нього і накинула йому на голову хустку, яка була просякнута невідомою рідиною, після чого брат лідера КНДР відчув печіння в очах і після надання першої допомоги помер по дорозі в лікарню.

15 лютого була затримана перша підозрювана у вбивстві Кім Чон Нама, 16 лютого – друга.

У вересні 2018 року постійна представник США при ООН Ніккі Хейлі, яка виступила на засіданні Ради безпеки, заявила, що Кім Чон Нама вбили за участю Росії, яка передавала біологічні речовини Північній Кореї.

Кім Чон Нам був позашлюбним сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. Він жив за кордоном і не займав ніяких посад у керівництві КНДР. Загиблого довгий час вважали можливим наступником Кім Чен Ина.

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