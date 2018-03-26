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ПолітикаЕкономіка

"Отримають копняка": названа дата вислання російських дипломатів з США та країн ЄС

2.1тЧитати новину російською

США і ряд країн Євросоюзу 26 березня оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це стало відомо з повідомлення в Twitter кореспондента телеканалу CNN Мішель Косинські, яка працює в Держдепі.

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"Джерело: завтра очікується узгоджене повідомлення від США та деяких європейських країн про висилку груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримає копняка", - написала Косинські.

Як повідомляв "Обозреватель", Україна не може вислати російських дипломатів, інакше РФ може піти на крок у відповідь стосовно українських консулів.

Місце
США
Об'єкти
РосіяДерждеп СШАЄвросоюз
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