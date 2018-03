"Отримають копняка": названа дата вислання російських дипломатів з США та країн ЄС

США і ряд країн Євросоюзу 26 березня оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Про це стало відомо з повідомлення в Twitter кореспондента телеканалу CNN Мішель Косинські, яка працює в Держдепі.

"Джерело: завтра очікується узгоджене повідомлення від США та деяких європейських країн про висилку груп російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримає копняка", - написала Косинські.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.