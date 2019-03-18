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"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

3.4тЧитати матеріал російською

У Росії голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін став об'єктом насмішок у мережі після того, як він для збільшення зображення на комп'ютері використовував лупу.

Даний інцидент трапився під час прийому громадян у Москві. Знімки були опубліковані на сайті відомства.

На двох фотографіях було показано, як Бастрикін розглядає фотографії з місця події. Щоб збільшити знімки, голова СКР використовував збільшувальне скло.

Олександр Бастрикін

Олександр Бастрикін

Олександр Бастрикін

Олександр Бастрикін

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Невміння користуватися сучасною технікою відразу ж стало приводом для жартів у соцмережах.

"Рейхсмаршал слідчих військ Бастрикін на схилі років грається в Шерлока Холмса", "Бастрикін за лупою. Ось ці копалини, що збільшують фото на комп'ютері за допомогою лупи, претендують на лідерство в усьому світі", "Сподіваємося, він не захоче помалювати у пейнті", "Бастрикін дивиться на кількість виправдувальних вироків у Росії", "Бастрикін шукає екстремізм у твоїх коментарях", "Перший — Золотов, другий — Бастрикін! Ну ви зрозуміли, це я щодо мізків у путінському королівстві!", "Бастрикін намагається розгледіти твою пенсію", "Бастрикін отримав за лупу, а за щоку отримав весь російський народ", — писали у мережі.

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

"Отримав за лупу": у мережі висміяли ганьбу російського "Шерлока Холмса"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.

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Росія
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Мороз Ігор
Мороз Ігор
Гиперзвуковая Нано-(за)-лупа,новейшая разработка ведущих НИИ касапляндии.
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минин евген
минин евген
Мороз Ігор, до которой западу лет 100 еще нужно.
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