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26 січня • оновлено в 16:23
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Олександр Соколовський
Олександр Соколовський
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Остров, где нет чужих

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Есть удивительный остров, выживающий в одиночку и до сих пор держущий оборону от внешнего мира. Это Сентинельский остров в Бенгальском заливе. Находится к западу от южной части Южного Андамана, имеет площадь 72 км.кв.

Остров интересен тем, что на нём проживают сентинельцы — один из немногих народов в мире, которые никогда не контактировали с европейцами. Их численность составляет от 50 до 500 человек. Они отвергают любые контакты с другими людьми вне их цивилизации. Поскольку никогда не было никакого соглашения с жителями этого острова, ни каких-либо записей о физической оккупации, посредством которых жители острова признали бы суверенитет, остров существует в любопытном состоянии неопределённости в соответствии с установленным международным правом и может быть представлен как суверенный остров под индийским протекторатом.

Сентинельцы живут первобытным строем и до сих пор не научились добывать огонь. Однако они умеют сохранять природный огонь в виде полешек и горячих углей в глиняных горшках. Фактически сентенелес — эндемичный народ. Любое вмешательство извне способно "убить" всех жителей, так как у них нет иммунитета к современным инфекциям. Рацион племени состоит в основном из кокосовых орехов и рыбы, которую они ловят на мелководье у берегов. Кроме этого они едят морских черепах и небольших птиц. Они - охотники-собиратели, сельское хозяйство им не известно.

Сентинельцы крайне враждебны к чужакам. Знаменитый мореплаватель Марко Поло, проходя мимо острова, описал аборигенов как "самую жестокую и дикую расу с головами, глазами и зубами, как у собак. Они очень жестоки, убивают и едят любого чужеземца".

Жители острова всячески препятствуют любому вторжению. Увидев приближающуюся лодку, они сразу занимают побережье и начинают стрелять из луков. Всем своим видом, криками и жестами они показывают, что не желают контакта. Воинственность местного населения и отсутствие интереса со стороны завоевателей стали причиной того, что про остров забыли до 1867 г. Их язык никто не понимает, даже население соседних островов - скорее всего, сказалась длительная изоляция.

Остров, где нет чужих

Facebook Александра Соколовского

Остров, где нет чужих

Facebook Александра Соколовского

Остров, где нет чужих

Facebook Александра Соколовского

Остров, где нет чужих

Facebook Александра Соколовского

Остров, где нет чужих

Facebook Александра Соколовского

С 2005 г. руководство Андаманских островов заявило, что не станет вмешиваться в жизнь аборигенов Сентинельского острова и отказывается от дальнейших попыток контактов с племенем. Правительство Индии объявило остров и его окружающие воды зоной отчуждения. А с 1997 года официально полностью прекратились посещения острова.

В 2006 г. сентинельские стрелки убили двух рыбаков, которые осуществляли незаконный лов в границах острова и прогнали градом стрел вертолёт, который был послан, чтобы забрать тела. Бывали и другие эпизоды с обстрелами вертолётов из лука.

В 2018 г. проповедник Джон Аллен Чо попытался обратить племя в христианство. Он не вернулся — сентинельцы застрелили его из лука.

Интересный факт. Никаких договоров с племенем сентинелес, конечно же, не подписывалось, никаких переговоров не велось. То есть они даже не знают, что де-юре являются подданными Индии.

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Автор
Олександр Соколовський Олександр Соколовський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Соколовского
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