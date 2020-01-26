Есть удивительный остров, выживающий в одиночку и до сих пор держущий оборону от внешнего мира. Это Сентинельский остров в Бенгальском заливе. Находится к западу от южной части Южного Андамана, имеет площадь 72 км.кв.

Остров интересен тем, что на нём проживают сентинельцы — один из немногих народов в мире, которые никогда не контактировали с европейцами. Их численность составляет от 50 до 500 человек. Они отвергают любые контакты с другими людьми вне их цивилизации. Поскольку никогда не было никакого соглашения с жителями этого острова, ни каких-либо записей о физической оккупации, посредством которых жители острова признали бы суверенитет, остров существует в любопытном состоянии неопределённости в соответствии с установленным международным правом и может быть представлен как суверенный остров под индийским протекторатом.

Сентинельцы живут первобытным строем и до сих пор не научились добывать огонь. Однако они умеют сохранять природный огонь в виде полешек и горячих углей в глиняных горшках. Фактически сентенелес — эндемичный народ. Любое вмешательство извне способно "убить" всех жителей, так как у них нет иммунитета к современным инфекциям. Рацион племени состоит в основном из кокосовых орехов и рыбы, которую они ловят на мелководье у берегов. Кроме этого они едят морских черепах и небольших птиц. Они - охотники-собиратели, сельское хозяйство им не известно.

Сентинельцы крайне враждебны к чужакам. Знаменитый мореплаватель Марко Поло, проходя мимо острова, описал аборигенов как "самую жестокую и дикую расу с головами, глазами и зубами, как у собак. Они очень жестоки, убивают и едят любого чужеземца".

Жители острова всячески препятствуют любому вторжению. Увидев приближающуюся лодку, они сразу занимают побережье и начинают стрелять из луков. Всем своим видом, криками и жестами они показывают, что не желают контакта. Воинственность местного населения и отсутствие интереса со стороны завоевателей стали причиной того, что про остров забыли до 1867 г. Их язык никто не понимает, даже население соседних островов - скорее всего, сказалась длительная изоляция.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

С 2005 г. руководство Андаманских островов заявило, что не станет вмешиваться в жизнь аборигенов Сентинельского острова и отказывается от дальнейших попыток контактов с племенем. Правительство Индии объявило остров и его окружающие воды зоной отчуждения. А с 1997 года официально полностью прекратились посещения острова.

В 2006 г. сентинельские стрелки убили двух рыбаков, которые осуществляли незаконный лов в границах острова и прогнали градом стрел вертолёт, который был послан, чтобы забрать тела. Бывали и другие эпизоды с обстрелами вертолётов из лука.

В 2018 г. проповедник Джон Аллен Чо попытался обратить племя в христианство. Он не вернулся — сентинельцы застрелили его из лука.

Интересный факт. Никаких договоров с племенем сентинелес, конечно же, не подписывалось, никаких переговоров не велось. То есть они даже не знают, что де-юре являются подданными Индии.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся