Опубліковано список постраждалих під час вибуху в Бейруті
Вибух у столиці Лівану Бейруті.
У мережі опублікували список постраждалих людей у результаті масштабного вибуху в столиці Лівану Бейруті.
Перелік виклали на Instagram-сторінці, де публікують дані людей, які загинули або пропали безвісти.
Відзначимо, що наданий список – це лише ті постраждалі, хто зараз перебуває в лікарні.
Список постраждалих під час вибуху в Бейруті Instagram / locatevictimslebanon
Список постраждалих під час вибуху в Бейруті Instagram / locatevictimslebanon
Нагадаємо, що увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули понад 100 людей, чотири тисячі постраждали.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у Бейруті – це результат атаки, а не нещасний випадок.
Водночас повідомлялося, що вибух трапився в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.
Українка стала очевидцем вибуху в Бейруті і розповіла про надзвичайну подію.
Потужні вибухи в Бейруті потрапили на весільне відео. На ньому видно, як наречена позує, потім лунає вибух, і оператор йде знімати наслідки події.
Також у мережі опублікували свіжі відео з ліванського міста Бейрут, де трапився потужний вибух.
У РФ підтвердили можливу причетність російського судна до НП.
Збиток від вибуху в Бейруті складе від $ 3 млрд до $ 5 млрд або навіть більше.