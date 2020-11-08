Опозиція Грузії вийшла на протест із ультиматумом владі щодо виборів. Фото

Грузинська опозиція в неділю, 8 листопада, розпочала акцію протесту в центрі Тбілісі з вимогою призначити нові парламентські вибори.

Лідери опозиції вважають, що підсумки виборів 31 жовтня, на яких більшість отримала керівна партія "Грузинська мрія", були сфальсифіковані, передає Rustavi2.

Політики та їхні прихильники поставили низку ультиматумів: провести нові вільні та справедливі вибори, звільнити всіх політв'язнів, а також відправити у відставку главу ЦВК Грузії Тамар Жванію.

Крім того, в знак протесту багато кандидатів у депутати від опозиції відмовляються отримувати мандати.

Один із лідерів "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив на акції протесту, що опозиція дає керівній партії час до 20:00, щоб заявити про готовність почати переговори про висунуті пункти.

"Наш протест завершиться, коли влада виконає нашу вимогу про призначення нових парламентських виборів", – заявив на мітингу один із лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

На мітинг вийшли тисячі людей. Долучилися до протесту і жителі регіонів. Так, на акцію в Тбілісі приїхали з Кутаїсі, Поті, Зугдіді, Марнеулі, Горі, інших міст.

Попередньо, якихось інцидентів на мітингу в Тбілісі не було.

"Грузинська мрія" зі свого боку заявила, що не сприймає всерйоз ультиматум опозиційних партій, передають "Новости-Грузия".

"Ми не сприймаємо це серйозно. Я сподіваюся, що дуже скоро вони усвідомлять абсурдність своїх позицій і зрозуміють, що опиняться в політичному тупику. Я сподіваюся, що вони повернуться до режиму виборів, а трохи пізніше до парламентського життя", – сказав віцеспікер парламенту від більшості Георгій Кахіані.

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