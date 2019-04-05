Оголошено наступ на столицю: у Лівії з новою силою спалахнув військовий конфлікт

Лівійська національна армія під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара почала наступ на столицю країни Тріполі.

Заручившись підтримкою арабського світу, Хафтар планує розігнати затверджений ООН уряд національної єдності. Він оголосив про початок "Операції зі звільнення Тріполі", передає Reuters.

На шляху до цієї мети вже було захоплене одне із найважливіших міст – Гарьян у 80 кілометрах на південь від Тріполі. Боротьба за владу, яка триває в країні ще з моменту вбивства Муаммара Каддафі в 2011 році, знову вступила у фазу ескалації.

Гражданська війна в Лівії ТАСС

На захист законного уряду в Тріполі у країні почало збиратися ополчення.

Відзначається, що захоплене місто Гарьян має стратегічне значення, оскільки це останній пункт перед прибережною рівниною. Він може стати повноцінною базою для бойовиків.

На тлі останніх подій Великобританія вже зажадала провести екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Лівії. Воно пройде в закритому режимі у п'ятницю, 5 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія намагається закріпитися на південному фланзі НАТО, допомагаючи колишньому генералу в Лівії боротися за контроль над своїм урядом і величезним нафтовим ринком.

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