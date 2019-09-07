"Процес пішов"! Адвокат українців підтвердив обмін

У суботу, 7 вересня, адвокат українських полонених моряків Микола Полозов підтвердив початок обміну полоненими між Україною і Росією.

Відповідний пост з'явився на його сторінці в Twitter.

"Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їх звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов", – написав Полозов.

Адвокат моряків Полозов підтвердив обмін

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський літак з імовірно українськими полоненими з'явився в українському повітряному просторі.

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