Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, перебуває "в глибокій медитації".

Про це написало офіційне новинне агентство країни DPRK News Service у Twitter. Раніше про його смерть або ж хворобу поширилося багато непідтвердженої інформації.

"Кім Чен Ин, повідомляється, перебуває у глибокій медитації", – йдеться у пості.

Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина Yonhap News Agency

Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation. - DPRK News Service (@DPRK_News) April 22, 2020

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