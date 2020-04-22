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22 квітня • оновлено в 23:47
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Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина

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Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, перебуває "в глибокій медитації".

Про це написало офіційне новинне агентство країни DPRK News Service у Twitter. Раніше про його смерть або ж хворобу поширилося багато непідтвердженої інформації.

"Кім Чен Ин, повідомляється, перебуває у глибокій медитації", – йдеться у пості.

Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина

Офіційне ЗМІ Північної Кореї пояснило зникнення Кім Чен Ина

Yonhap News Agency

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Особа
Кім Чен Ин
Місце
Північна Корея
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