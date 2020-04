Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, перебуває "в глибокій медитації".

Про це написало офіційне новинне агентство країни DPRK News Service у Twitter. Раніше про його смерть або ж хворобу поширилося багато непідтвердженої інформації.

"Кім Чен Ин, повідомляється, перебуває у глибокій медитації", – йдеться у пості.

Marshal Kim Jong-Un said to be in deep meditation.