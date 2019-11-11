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11 листопада • оновлено в 10:52
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"Один із пріоритетів!" Посол Франції розкрив деталі закону про гендерну рівність

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У Франції на законодавчому рівні закріпили відсоток жінок, який компанії мають мати на топпосадах.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" на ObozTV розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. За його словами, цей процес триває і наразі не має зобов’язувального характеру.

Він зауважив, що такі ініціативи підштовхують фірми до покращення гендерного балансу, зокрема на рівні керівних посад.

"Ми вважаємо, що раціональніше не карати, а переконувати та стимулювати компанії до кращого дотримання гендерної рівності", – сказав де Понсен.

Етьєн де Понсен

Етьєн де Понсен

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За словами посла, гендерна рівність є одним із пріоритетів президента Еммануеля Макрона – як у внутрішній політиці, так і у міжнародному масштабі. Дипломатія є одним із інструментів реалізації цієї політики.

"Як ви знаєте, Франція цього року головує у Великій Сімці, і однією з тем саміту у Біарріці, наприкінці серпня, була гендерна рівність. З цієї нагоди було започатковано партнерство на рівні Великої Сімки, спрямоване на покращення становища жінок по всьому світі", – зазначив посол.

Де Понсен додав, що правове регулювання у цій сфері є важливим, оскільки це запроваджує нові орієнтири для французьких компаній, спонукаючи їх дотримуватись певних норм.

"Я вважаю, ми маємо бути рішучими в цьому питанні. Ми не можемо просто чекати, аби справи почали рухатися у правильному напрямку, а натомість мусимо бути активними і проактивними, здійснюючи конкретні кроки у наданні переваг і посиленні ролі жінок у діловому середовищі", – переконаний посол.

Як писав OBOZREVATEL, кількість жінок, які стали депутатами Верховної Ради IX скликання, становить 20,52% від фактичної кількості депутатів.

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Місце
Франція
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чекнулись совсем. Помяните моё слово, скоро за равенство геев и нормальных людей возьмутся, закрепят законом процент геев, который компании должны иметь на топ-должностях. Баба или гей? Вэлком! И пофиг, какой ты специалист
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