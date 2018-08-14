Обвалення мосту в Генуї: влада назвала причину НП

Автомобільний міст в Генуї обвалився через серйозні недоліки в обслуговуванні.

Таку заяву зробив міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонінеллі в коментарі телеканалу Rai, передає РІА "Новости".

"Як громадянину Італії, мені дуже прикро констатувати, що для поточного обслуговування робиться недостатньо, і те, що сталося, на жаль, свідчить про це", - зазначив він.

За словами Тонінеллі, такі трагедії не повинні відбуватися у цивілізованих країнах, як Італія. А техобслуговування шляхопроводів має бути перш за все.

"Той, хто буде визнаний відповідальним, повинен заплатити сповна. Але поки про це говорити абсолютно передчасно", - додав міністр.

Тонінеллі виключив ймовірність того, що обвалення мосту пов'язано з роботами. У компанії Autostrade per l'Italia повідомили, що на мосту йшов ремонт. При цьому її глава Джованні Кастеллуччі спростував інформацію про те, що конструкція перебувала в небезпечному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крах мосту стався 14 серпня, в результаті чого загинули щонайменше 30 осіб. Люди залишилися під завалами шляхопроводу.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи могло стати ослаблення несучих конструкцій, хоча очевидці розповідали про попадання блискавки. За словами одного з водіїв, спочатку розсипалася опора.