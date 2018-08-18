Обвал мосту в Генуї: з'явилося перше відео з українкою, яка дивом вижила

Постраждалі під час обвалення мосту Моранді в Генуї українка Наталія Еліна та її чоловік Євген Бабін записали перше відео з лікарні.

Відповідний ролик молдаванин оприлюднив на своїй сторінці в Facebook. Судячи з кадрів, Бабін лежить на лікарняному ліжку в шийному комірці. У свою чергу, Еліна зі свого ліжка каже, що вже відчуває себе краще.

"Велике спасибі за думки і повідомлення, які ви залишили. Санта-Марія - чудове місто, повне друзів", - підписав Бабін під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення мосту сталося 14 серпня. Українка та її чоловік молдаванин виявилися в числі постраждалих. Їх госпіталізували до лікарні "Санта-Мартін".

У Наталії діагностували перелом хребта і ноги. У момент обвалення вони обоє перебували в автомобілі на мосту. Їм вдалося вижити після падіння з висоти понад 80 метрів.