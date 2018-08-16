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ПолітикаЕкономіка

Обвал мосту в Генуї: з'явилися ексклюзивні кадри порятунку дивом вцілілої українки

2.2тЧитати новину російською

Українка Наталія Еліна, яка дивом вижила після падіння з 80-метрової висоти через обвал мосту в Генуї, зможе ходити.

Такий прогноз зробили італійські медики, які впевнені, що життю жінки нічого не загрожує, передає ТСН. Відзначається, що в розпорядженні журналістів з'явилися унікальні кадри порятунку українки і її чоловіка з-під завалів.

У постраждалої пари є син, який зараз живе у друга сім'ї. Матір він чув лише по телефону, в лікарню до неї не пускають лікарі, які кажуть, що потрібно почекати кілька днів. Українка з чоловіком нічого не пам'ятають із того, що сталося.

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"Нічого не пам'ятає": з'явилася інформація про українку, яка вижила під завалами мосту в Генуї

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, обвал мосту відбувся 14 серпня в італійському місті Генуя. Десятки автомобілів опинилися під завалами, за офіційними даними загинуло 35 осіб.

Місце
ІталіяГенуя
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Графский Степан
Графский Степан
Кроме Паскуале кто то знает про это?))
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