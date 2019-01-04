''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною

Президент РФ Володимир Путін зганьбився через відеоролик журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

Смирнов на своїй сторінці в соцмережі Twitter опублікував запис із маленькою дівчинкою-хокеїсткою, яка щедро дякувала Путіну і сказала, що він "погрів їй руки" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Намалювала портрет Володимира Володимировича, і сьогодні на матчі я його побачила. Ми обнялися, він мені погрів руки, тому що на льоду було дуже холодно, і пообіцяв виконати моє бажання", — сказала дитина, одягнена під час інтерв'ю в кофту-прапор Росії.

Twitter Дмитро Смирнов

Однак цей "випадковий" ролик викликав хвилю недовіри у багатьох росіян, які запідозрили Путіна в постановочному сюжеті.

"Як обридло це пропагандистське шоу, просто огидно слухати і дивитися", "Ботоксний не втомився піаритися", "Я уже плачу від розчулення кожен день по вісім разів!" — висміяли президента коментатори.

"І сьогодні на матчі я його побачила": Дівчинка Христина зустріла на хокеї Путіна і попросила виконати і її бажання теж pic.twitter.com/Nag0ijJIfK - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 січня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Путін нарвався на хвилю критики в мережі через те, що робив вигляд, ніби читає Пушкіна під час саміту СНД.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.