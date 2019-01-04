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''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною

2.1тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін зганьбився через відеоролик журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

Смирнов на своїй сторінці в соцмережі Twitter опублікував запис із маленькою дівчинкою-хокеїсткою, яка щедро дякувала Путіну і сказала, що він "погрів їй руки" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Намалювала портрет Володимира Володимировича, і сьогодні на матчі я його побачила. Ми обнялися, він мені погрів руки, тому що на льоду було дуже холодно, і пообіцяв виконати моє бажання", — сказала дитина, одягнена під час інтерв'ю в кофту-прапор Росії.

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''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною

Twitter Дмитро Смирнов

Однак цей "випадковий" ролик викликав хвилю недовіри у багатьох росіян, які запідозрили Путіна в постановочному сюжеті.

"Як обридло це пропагандистське шоу, просто огидно слухати і дивитися", "Ботоксний не втомився піаритися", "Я уже плачу від розчулення кожен день по вісім разів!" — висміяли президента коментатори.

''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною
''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною
''Обридло це!'' Путіна розгромили за нове шоу з дитиною

Як писав OBOZREVATEL, у вересні Путін нарвався на хвилю критики в мережі через те, що робив вигляд, ніби читає Пушкіна під час саміту СНД.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Родители, будьте предельно внимательны! Педофил Путин возобновил свои притязания к маленьким детям!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Nikolayev Boris, Всех по себе судишь ?
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минин евген
минин евген
Nikolayev Boris, тебе не пофиг, детёши же кацапские.
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