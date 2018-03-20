"Образив кожного росіянина": Маккейн розкритикував Трампа за бесіду з Путіним

Американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання російського лідера Володимира Путіна з перемогою на виборах.

"Американський президент не очолює Вільний світ, вітаючи диктаторів з перемогою на сфальсифікованих виборах", - йдеться в заяві Маккейна, яка опублікована на сайті політика.

"І, зробивши це з Путіним, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і справедливих виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни, в тому числі незліченних російських патріотів, які так ризикували, щоб протестувати і протистояти путінському режиму", - додав сенатор.

Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня Білий дім заявив, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним з приводу його перемоги на виборах.

У відповідь на це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.