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ПолітикаЕкономіка

"Образив кожного росіянина": Маккейн розкритикував Трампа за бесіду з Путіним

5.6тЧитати новину російською

Американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання російського лідера Володимира Путіна з перемогою на виборах.

"Американський президент не очолює Вільний світ, вітаючи диктаторів з перемогою на сфальсифікованих виборах", - йдеться в заяві Маккейна, яка опублікована на сайті політика.

"І, зробивши це з Путіним, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві голосувати на вільних і справедливих виборах, щоб визначити майбутнє своєї країни, в тому числі незліченних російських патріотів, які так ризикували, щоб протестувати і протистояти путінському режиму", - додав сенатор.

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Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня Білий дім заявив, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним з приводу його перемоги на виборах.

У відповідь на це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Вибори в РосіїВибори президента РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Джон МаккейнДональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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