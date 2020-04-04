Президент Білорусі Олександр Лукашенко опрацьовує можливість відвідання параду 9 Травня в Москві, з урахуванням обов'язкової присутності на параді в Мінську і незважаючи на пандемію коронавірусу, що лютує у світі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю МТРК "Мир", наголосивши, що обидва заходи для нього важливі, повідомляє БЕЛТА.

"Головне зараз, по-перше, не дозволити спотворити історію тієї війни і правду про ту війну. В ім'я цього нам із росіянами треба завжди бути разом. І друге: у жодному разі не можна намагатися приватизувати нашу загальну Велику Перемогу. Треба цінувати і відзначати цю Перемогу разом, всюди говорити: це ми разом перемогли. Ось це головне зараз для нас. Все інше – наша молодь не дурна, вона розбереться", – зазначив глава Білорусі.

Лукашенко зібрався на 9 травня до Путіна Белта

Також він дав зрозуміти, що участь президента Білорусі в параді в Мінську 9 Мая безумовна і сумніву не підлягає. "Зрозуміло, президент завжди в цей день на місці", – сказав Лукашенко.

При цьому образу в його голосі викликав той факт, що уявити главу Росії Володимира Путіна на святкуванні 9 Травня в Білорусі неможливо.

"Уявіть: Путіну запропонували провести цей день, 9 Травня, в Білорусі, що взагалі нормально і символічно, тому що Білорусь – це живий пам'ятник тій війні. Поїхав би Президент Росії? Ні", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Лукашенко заявив про те, що СНД втратило свій сенс і в цьому вина Росія. Також, на його думку, Україна більше ніколи не повернеться в подібні проросійські угруповання.

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