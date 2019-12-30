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30 грудня • оновлено в 21:25
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"Прийшов час!" Британія поставила ультиматум Путіну після звільнення українців

18т
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Посольство Великобританії в Україні привітало обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, та нагадало РФ про необхідність звільнення всіх українських політв'язнів.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол Британії Мелінда Сіммонс. Новий етап обміну вона назвала довгоочікуваним.

"Президенту [Володимиру] Зеленському довелося приймати важкі рішення для виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки", і для повернення їх [полонених] додому", – написала вона.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

Колаж

"Тепер прийшов час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", – нагадала Сіммонс.

Також вона додала, що "як і раніше важливо" винести справедливі вироки для людей, відповідальних за вбивства на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін політв'язень дипломат
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
США, Канаде, Великобритании, Польше, Прибалтике - РЕСПЕКТ!!! Друзья познаются в беде, а макроны-меркели и прочие просто попутчики на отрезке дороги.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На Пашинского с Парүбием намекнүла.Да на грузинских снайперов.Пете скоро п и з д е ц.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Так это, а ультиматум в чем состоит?
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