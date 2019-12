"Прийшов час!" Британія поставила ультиматум Путіну після звільнення українців

Посольство Великобританії в Україні привітало обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, та нагадало РФ про необхідність звільнення всіх українських політв'язнів.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол Британії Мелінда Сіммонс. Новий етап обміну вона назвала довгоочікуваним.

"Президенту [Володимиру] Зеленському довелося приймати важкі рішення для виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки", і для повернення їх [полонених] додому", – написала вона.

"Тепер прийшов час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", – нагадала Сіммонс.

Також вона додала, що "як і раніше важливо" винести справедливі вироки для людей, відповідальних за вбивства на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році.

It remains important justice is pursued for all those responsible for serious crimes , including violence against #Maidan protesters, and the Kharkiv attack in 2015