"Прийшов час!" Британія поставила ультиматум Путіну після звільнення українців

Посольство Великобританії в Україні привітало обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, та нагадало РФ про необхідність звільнення всіх українських політв'язнів.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила посол Британії Мелінда Сіммонс. Новий етап обміну вона назвала довгоочікуваним.
"Президенту [Володимиру] Зеленському довелося приймати важкі рішення для виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки", і для повернення їх [полонених] додому", – написала вона.
Обмін полоненими
Колаж
"Тепер прийшов час Росії звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у РФ і Криму", – нагадала Сіммонс.
Також вона додала, що "як і раніше важливо" винести справедливі вироки для людей, відповідальних за вбивства на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році.
It remains important justice is pursued for all those responsible for serious crimes , including violence against #Maidan protesters, and the Kharkiv attack in 2015- Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) December 29, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР", під час якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.
Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.
Після обміну він заявив, що "боротьба за звільнення українців не закінчена".
Також український глава розповів, чому погодився передати "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".
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