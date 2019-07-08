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Обматюкав Путіна: грузинському ведучому придумали покарання

11тЧитати матеріал російською

Телеведучого з Грузії Георгія Габунію, який нецензурно висловився про президента Росії Володимира Путіна, відсторонили на 2 місяці від роботи.

Про це повідомляється на сайті каналу "Руставі-2", в ефірі якого і трапився інцидент. Своєю позицією ведучий поділився в програмі "Постскриптум".

"Георгій Габунія був відсторонений на два місяці, це обмеження поширюється на всі програми, які він готує і/або в яких бере участь", – йдеться в рішенні керівництва "Руставі 2".

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"С*ка бродяча!" У Грузії скандал довкола Путіна вилився у протести

Георгій Габунія

Георгій Габунія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 липня ефірі Габунія лайкою висловив своє ставлення до Путіна. "Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ка ти бродяча... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти",вибухнув він.

  • Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень у бік лідера РФ утрималися.

  • Російські пропагандисти у відповідь накинулися на Габунію зі звинуваченнями.

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Особи
Георгій Габунія Володимир Путін
Місце
Грузія
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асп асп
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Габуния ты не муЩина!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
главное, депутаты госдуры прогнулись перед сцарём, в фейсбуке Портников прикольно написал- Я знал, что российские политики давно сдурели на почве верноподданичества, но все же не думал, что до такой степени. Вот только задуматься: спикер Госдумы требует экстрадировать в Россию гражданина другого государства за то, что тот оскорбил Путина в эфире! А депутаты этого псевдопарламента требуют остановить поставки в Россию грузинских вин и минеральных вод только потому, что журналист оппозиционного - оппозиционного! - канала - оскорбил Путина в эфире. И весь этот идиотизм - с серьезным выражением раскормленных рож. Они что, действительно не понимают, как выглядят со стороны?
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Ну через 2 месяца он уже будет с Трымчуком сидеть у котла и похрюкивать: "Потерьнет!" "Путин Путин Путин "
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