Обматюкав Путіна: грузинському ведучому придумали покарання

Телеведучого з Грузії Георгія Габунію, який нецензурно висловився про президента Росії Володимира Путіна, відсторонили на 2 місяці від роботи.

Про це повідомляється на сайті каналу "Руставі-2", в ефірі якого і трапився інцидент. Своєю позицією ведучий поділився в програмі "Постскриптум".

"Георгій Габунія був відсторонений на два місяці, це обмеження поширюється на всі програми, які він готує і/або в яких бере участь", – йдеться в рішенні керівництва "Руставі 2".

Георгій Габунія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 липня ефірі Габунія лайкою висловив своє ставлення до Путіна. "Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ка ти бродяча... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти", – вибухнув він.

Влада Грузії засудила грубість ведучого, однак від вибачень у бік лідера РФ утрималися.

Російські пропагандисти у відповідь накинулися на Габунію зі звинуваченнями.

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