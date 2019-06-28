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Обговорювали Україну: Білий дім розсекретив перші подробиці зустрічі Путіна і Трампа

16.8тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 28 червня в японській Осаці на саміті G20 завершилася зустріч глави Кремля Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє сторінка Білого дому в Twitter. Офіційна зустріч голов держав тривала півтори години.

Трамп і Путін обговорили теми України, Ірану, Сирії та Венесуели. При цьому президенти відзначили, що поліпшення відносин в інтересах обох країн і всього світу.

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Також Трамп на зустрічі з Путіним вказав на необхідність включення Китаю в сучасну систему контролю над озброєннями. Ще лідери націй домовилися продовжити переговори з контролю над озброєннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін коротко поговорили перед початком саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

Додамо, що в ході запланованих чотирьох сесій країни G 20 обговорять проблеми світової економіки, включаючи торгівлю, і питання навколишнього середовища.

Зустріч Путіна і Трампа

Зустріч Путіна і Трампа

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде онлайн трансляцію переговорів Путіна і Трампа в Японії.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
ЯпоніяОсака
Теги
СШАРосія
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Путин смотрит на Дони ,как удав на кролика.
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
А "морячки"? Трамп же обещал не разговаривать с Путиным, пока "морячков" не вкрнёт. Забыл? Тогда что значит "Обсуждали Украину"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пок Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам
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