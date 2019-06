Обговорювали Україну: Білий дім розсекретив перші подробиці зустрічі Путіна і Трампа

У п'ятницю, 28 червня в японській Осаці на саміті G20 завершилася зустріч глави Кремля Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє сторінка Білого дому в Twitter. Офіційна зустріч голов держав тривала півтори години.

Трамп і Путін обговорили теми України, Ірану, Сирії та Венесуели. При цьому президенти відзначили, що поліпшення відносин в інтересах обох країн і всього світу.

Також Трамп на зустрічі з Путіним вказав на необхідність включення Китаю в сучасну систему контролю над озброєннями. Ще лідери націй домовилися продовжити переговори з контролю над озброєннями.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU