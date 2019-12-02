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2 грудня • оновлено в 22:07
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Об'єднання Росії та Білорусі: у мережі назвали дату загальних виборів

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У Білорусі обговорюють можливість проведення виборів до єдиного парламенту союзної держави з Росією.

Про це повідомляє Telegram-канал "Виборний" з посиланням на джерела.

"У білоруському істеблішменті обговорюється можливість виборів до єдиного парламенту союзної держави у 2021 році", – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, що раніше посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що дві держави планують створити спільний уряд і парламент.

Водночас у білоруському посольстві в Росії вже встигли спростувати заяву дипломата, назвавши її неточною.

"Якщо уважно послухати запис, то можна почути, що посол робить відсилання до Союзного договору, де все те, що він сказав, прямо вказано. Тому коментарі тут зайві, а ось ви вирвали фразу з контексту і неправильно винесли її в заголовок", – повідомив "Нашій Ниві" прессекретар білоруського посольства в РФ Олег Мазуро.

Додамо, що вже відомо, що 5 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко звернеться до свого народу, а 8 грудня у нього запланована зустріч главою Кремля Володимиром Путіним.

Путін і Лукашенко

Путін і Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко розкритикував альянс з Росією, поскаржившись на постійні вимоги глави РФ Володимира Путіна

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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Мир Миру
Мир Миру
А як працює МЗС України над створенням союзу європейського стандарту Україна-Грузія-Латвія-Литва-Естонія-Польща?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А в белоруссии и россии об этом знают?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это же ждет и Новороссию... остальным не беспокоиться...
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