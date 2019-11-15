Головна Новини
15 листопада • оновлено в 16:10
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Об'єднання Росії та Білорусі: Лукашенку запропонували піти українським шляхом

3.4т
Читати матеріал російською

Одіозний російський політик Володимир Жириновський запропонував об'єднати Росію і Білорусь.

На його думку, це єдиний вихід для президента країни Олександра Лукашенка. Про це Жириновський написав у своєму телеграм-каналі.

"Лукашенку щороку важче керувати Білоруссю. Він уже один з найстаріших керівників у Європі – майже 25 років при владі. І на Заході його не приймають, і на Сході не все виходить: він хоче, щоб російський ринок для Білорусі був як свій власний, ціни ті самі, але при цьому Мінськ вестиме незалежну зовнішню політику. Як таке може бути?" – йдеться у повідомленні.

Новини
"Наші послуги коштують недешево!" Лукашенко публічно дорікнув Росії

Жириновський вважає, що об'єднання двох країн – найкращий варіант для Лукашенка.

"Тому для нього зараз найкращий варіант – стати сучасним білоруським Богданом Хмельницьким і, нарешті, возз'єднати Русь і Білорусь", – зазначив він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі поширилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко серйозно хворий і нібито таємно лікується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особи
Володимир Жириновський Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
38
9
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Долбоёы обозовские, украинский путь - это ьорьба за независимость. Бацке памперсов не хватит, что бы пойти украинским путём. Слава Україні!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Lyakhov Yuri, так навоевались, что без разрешения фашингтонского обкома и пукнуть не смеете, свободные вы наши)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Lyakhov Yuri, украинский путь - это гpaжданcкая вoйнa, нищета, бегство населения заграницу, коррупция и власть олигархов. Идите вы на хер с таким путем!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Pollak John
Pollak John
Русь - это не Московия ) И нынешняя Раха к Руси не имеет никакого отношения )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Pollak John, а кто имеет потасканная за 900 лет венграми, поляками, хазарами, татарами и румынами, созданная в 1991 году так называемая "украина", да?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги