Об'єднання Росії та Білорусі: Лукашенку запропонували піти українським шляхом

Одіозний російський політик Володимир Жириновський запропонував об'єднати Росію і Білорусь.

На його думку, це єдиний вихід для президента країни Олександра Лукашенка. Про це Жириновський написав у своєму телеграм-каналі.

"Лукашенку щороку важче керувати Білоруссю. Він уже один з найстаріших керівників у Європі – майже 25 років при владі. І на Заході його не приймають, і на Сході не все виходить: він хоче, щоб російський ринок для Білорусі був як свій власний, ціни ті самі, але при цьому Мінськ вестиме незалежну зовнішню політику. Як таке може бути?" – йдеться у повідомленні.

Жириновський вважає, що об'єднання двох країн – найкращий варіант для Лукашенка.

"Тому для нього зараз найкращий варіант – стати сучасним білоруським Богданом Хмельницьким і, нарешті, возз'єднати Русь і Білорусь", – зазначив він.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі поширилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко серйозно хворий і нібито таємно лікується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!