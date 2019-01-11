Обділити і розділити: Трамп раптово знайшов гроші на скандальне будівництво

Президент США Дональд Трамп готовий використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою гроші, призначені для проведення робіт по всій країні для запобігання катастроф і фінансування району Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану.
Такий варіант нібито обговорювався представниками Міністерства оборони США з президентом під час його польоту на південний кордон, передає NBC News.со посиланням на трьох чиновників.
Зокрема, Трамп дізнався про можливість використовувати гроші Інженерного корпусу сухопутних військ США в розмірі $13,9 млрд, призначених для допомоги постраждалим від стихійних лих територій, для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Дональд Трамп
НТВ
Інженерний корпус сухопутних військ США може побудувати 315 миль стіни приблизно за 18 місяців уздовж долини Ріо-Гранде в Техасі, в Сан-Дієго і Ель Сентро в Каліфорнії, в Юмі в Арізоні.
Нагадаємо, що 9 січня Трамп виступив з екстреним зверненням до нації, в якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою було оголошено 1 серпня 2018 року.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
У липні 2018-го вже виникала подібна криза. Тоді Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект, що стосується охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США також не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).