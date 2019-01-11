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Обділити і розділити: Трамп раптово знайшов гроші на скандальне будівництво

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Президент США Дональд Трамп готовий використовувати для будівництва стіни на кордоні з Мексикою гроші, призначені для проведення робіт по всій країні для запобігання катастроф і фінансування району Пуерто-Ріко, який постраждав від урагану.

Такий варіант нібито обговорювався представниками Міністерства оборони США з президентом під час його польоту на південний кордон, передає NBC News.со посиланням на трьох чиновників.

Зокрема, Трамп дізнався про можливість використовувати гроші Інженерного корпусу сухопутних військ США в розмірі $13,9 млрд, призначених для допомоги постраждалим від стихійних лих територій, для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

НТВ

Інженерний корпус сухопутних військ США може побудувати 315 миль стіни приблизно за 18 місяців уздовж долини Ріо-Гранде в Техасі, в Сан-Дієго і Ель Сентро в Каліфорнії, в Юмі в Арізоні.

Нагадаємо, що 9 січня Трамп виступив з екстреним зверненням до нації, в якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Місце
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Весь годовой бюджет Окраины равен ...стоимости забора в США
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Омельянчкенко Владимир
Омельянчкенко Владимир
Andreevski Andrey, скоро и кацапердию колючей проволокой окружат, то что останется после китая
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