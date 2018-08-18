"Ну і пики!" Танець Путіна на весіллі в Австрії жорстко висміяли в мережі

Фото з весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсель і бізнесмена Вольфганга Майлінгера 18 серпня, на якому наречена танцює з президентом Росії Володимиром Путіним, викликало глузування.

Фото прокоментував у своєму Telegram заступник глави Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький.

"Ну і пики у танцюристів!.. Так відразу і не скажеш, хто з них противніше!", - написав він.

Голобуцький також зазначив, що президент РФ прибув на свято з козачим хором.

"Путін відзначився... притарабанив, правда, не циган з ведмедем, а козачий хор, відразу укомплектований квітами. Потанцював - здається, це була наречена, хоча, може, і наречений", - зазначив він.

При цьому експерт додав, що молодята і гість відповідають один одному.

Користувачі Twitter також розкритикували фото.

Відзначимо, весілля пройшло в Граці і було в кантрі-стилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що наречена особисто запросила Путіна до себе на церемонію під час його візиту до Відня в червні.