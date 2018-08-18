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ПолітикаЕкономіка

"Ну і пики!" Танець Путіна на весіллі в Австрії жорстко висміяли в мережі

48.7тЧитати новину російською

Фото з весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсель і бізнесмена Вольфганга Майлінгера 18 серпня, на якому наречена танцює з президентом Росії Володимиром Путіним, викликало глузування.

Фото прокоментував у своєму Telegram заступник глави Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький.

"Ну і пики у танцюристів!.. Так відразу і не скажеш, хто з них противніше!", - написав він.

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Голобуцький також зазначив, що президент РФ прибув на свято з козачим хором.

"Путін відзначився... притарабанив, правда, не циган з ведмедем, а козачий хор, відразу укомплектований квітами. Потанцював - здається, це була наречена, хоча, може, і наречений", - зазначив він.

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При цьому експерт додав, що молодята і гість відповідають один одному.

Користувачі Twitter також розкритикували фото.

Відзначимо, весілля пройшло в Граці і було в кантрі-стилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що наречена особисто запросила Путіна до себе на церемонію під час його візиту до Відня в червні.

Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
Об'єкт
весілля
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
отож - люди развлекаются, свидомые зубами скрипят
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Petrov Oleg, хуем мы тебе по лбу постукиваем, пока ты своими скрепами скрипишь, петушок
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Petrov Oleg, не скрипят, а угараем над вашим плешивый пиздюком)))
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Московец Леонид
Московец Леонид
А че ..свадьба без драки...!!?? Может Вовке пи-дюлей бы дали,за невыкуп страшненькой невесты..!!
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
а про рост Путина уже писали или нет?ну как обычно,кеды на платформе,цилиндр,итд..
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