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НП з гігантським доком в Мурманську: з'явилися моторошні подробиці

11.1тЧитати матеріал російською

В результаті НП з найбільшим в світі плавучим доком ПД-50 в Мурманську (Росія) постраждало чотири людини, ще одна людина зникла безвісти.

Як повідомила губернатор Мурманської області Марина Ковтун в Instagram, двоє працівників були обслужені амбулаторно.

"Двоє людей перебувають у обласних медзакладах - в Севрибі і міській лікарні. На жаль, одна людина до цих пір не знайдена", - додала вона.

Ковтун підкреслила, що про причини НП поки говорити рано, станом на 9 ранку були призначені роботи аварійно-рятувальних та водолазних груп Північного флоту.

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"Висновки будуть робити слідчі органи", - уклала вона.

Щодо ситуації з постраждалими в результаті НП в доці 82-го СРЗ. Двоє постраждалих обслужені амбулаторно. Двоє людей перебувають у обласних медзакладах - в Севриба і міській лікарні. На жаль, одна людина до цих пір не знайдений. Про причини НП поки говорити рано. На 9 ранку призначені роботи аварійно-рятувальних та водолазних груп Північного флоту. Висновки будуть робити слідчі органи. Док о 3.30 ранку був повністю затоплений. "Адмірал Кузнєцов" на буксирі виведений з доку на безпечну відстань.

Публікація від Марина Ковтун (@kovtunmurman)

ПД-50 - один з найбільших плавучих доків в світі, побудований в 1980 році в Швеції на замовлення радянського ВМФ. Його довжина - 330 метрів, ширина - 67 метрів, вантажопідйомність - 80 тисяч тонн.

НП з гігантським доком в Мурманську: з'явилися моторошні подробиці

Призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів, в тому числі "Адмирала Кузнецова" і важкого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії похвалилися ядерним авіаносцем "Шторм", але експерти відразу розгромили його.

Місце
РосіяМурманськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России крупнейший в мире плавучий док стал водолазом.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Одно из типичных проявлений лишней хромосомы - рукожопие
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