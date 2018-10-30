НП з гігантським доком в Мурманську: з'явилися моторошні подробиці

В результаті НП з найбільшим в світі плавучим доком ПД-50 в Мурманську (Росія) постраждало чотири людини, ще одна людина зникла безвісти.

Як повідомила губернатор Мурманської області Марина Ковтун в Instagram, двоє працівників були обслужені амбулаторно.

"Двоє людей перебувають у обласних медзакладах - в Севрибі і міській лікарні. На жаль, одна людина до цих пір не знайдена", - додала вона.

Ковтун підкреслила, що про причини НП поки говорити рано, станом на 9 ранку були призначені роботи аварійно-рятувальних та водолазних груп Північного флоту.

"Висновки будуть робити слідчі органи", - уклала вона.

ПД-50 - один з найбільших плавучих доків в світі, побудований в 1980 році в Швеції на замовлення радянського ВМФ. Його довжина - 330 метрів, ширина - 67 метрів, вантажопідйомність - 80 тисяч тонн.

Призначений для ремонту великих надводних кораблів і підводних човнів, в тому числі "Адмирала Кузнецова" і важкого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".

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