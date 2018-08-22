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ПолітикаЕкономіка
Наталія Гулевська
Наталія Гулевська
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Новые санкции - это приговор России

6.1тЧитати новину російською

Новые санкции США, которые оказались намного серьезнее прежних, так и остались не до конца понятными российским истеблишментом. Кремлю после встречи с Трампом казалось, что точка бифуркации пройдена, и впереди начинается полоса успехов и стабилизации политической и экономической обстановки в отношениях с Западом.

Мало кто хочет обращать внимание и верить в незыблемость международного права, которое по сути и делает Запад успешным и преуспевающим.

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Трамп в шаге от импичмента

Эти санкции только начало череды решений, которые приведут в правовое соответствие все последствия выборов президента России, прошедшие на территории, включающей в себя аннексированный Крым. Согласно Уставу ООН и нормам международного права такого государства "Россия + Крым" не существует, а значит и президент такого субъекта международного права также нелегитимен. Это означает, что все политические и экономические связи будут пересмотрены и приведены в соответствие с нормами международного права. В западной экономике меньше бюрократии, и в большинстве случаях это частная собственность, поэтому экономические санкции намного опережают политические, но это не значит, что политических санкций не будет, и что они будут мягче.

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Новые санкции, которые названы драконовскими — это не санкции за что-то, это обязательная процедура и реакция Западного мира на грубое нарушение мирового порядка и норм международного права.

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Автор
Наталія ГулевськаНаталія Гулевська
Тема
Санкції проти Росії
Місце
США
Джерело
Джерело:opentown.org
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Igraev Alex
Igraev Alex
Натаха за последние 4 года таких страшилок высрала столько, что не счесть) И скакуны каждый раз вопят дякуемо, дякуемо)
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Наконец-то запад только начал браться за дело всерьёз.
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Igraev Alex
Igraev Alex
Chernoknizhniy Igor, запад фигня, вся твоя надежда в северо-юге
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Русский Солдат
Русский Солдат
Да и не говори. Такой страшный "дракон", что аж Искандеры трясутся... От хохота.
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Київський Ігор
Київський Ігор
Русский Солдат, Посмейся дебил, глядя как твоя жена, Русская Блядь, хуи сосет неграм на мудиале, вот смехота!
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