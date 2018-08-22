Новые санкции США, которые оказались намного серьезнее прежних, так и остались не до конца понятными российским истеблишментом. Кремлю после встречи с Трампом казалось, что точка бифуркации пройдена, и впереди начинается полоса успехов и стабилизации политической и экономической обстановки в отношениях с Западом.

Мало кто хочет обращать внимание и верить в незыблемость международного права, которое по сути и делает Запад успешным и преуспевающим.

Новини Трамп в шаге от импичмента

Эти санкции только начало череды решений, которые приведут в правовое соответствие все последствия выборов президента России, прошедшие на территории, включающей в себя аннексированный Крым. Согласно Уставу ООН и нормам международного права такого государства "Россия + Крым" не существует, а значит и президент такого субъекта международного права также нелегитимен. Это означает, что все политические и экономические связи будут пересмотрены и приведены в соответствие с нормами международного права. В западной экономике меньше бюрократии, и в большинстве случаях это частная собственность, поэтому экономические санкции намного опережают политические, но это не значит, что политических санкций не будет, и что они будут мягче.

Новые санкции, которые названы драконовскими — это не санкции за что-то, это обязательная процедура и реакция Западного мира на грубое нарушение мирового порядка и норм международного права.