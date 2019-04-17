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"Новоросія повернеться!" Соловйов пригрозив Україні реваншем "русского міра"

4.8тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що після виборів президента України перетвориться на "Новоросію".

За його словами, цей проект нібито не є вигадкою, а повністю відображає сучасне українське суспільство. Нахабними погрозами рупор злочинного путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Проект "Новоросія" не помер. Все ще повернеться! Ваше голосування показало, що цей проект живий. Не наш це проект, а це просто реалії історичного розвитку!" — сказав Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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"Приєднаємо вас до Росії!" Соловйов заявив про перемогу Путіна на виборах в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Новини Новоросії
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bruno jordano
bruno jordano
Нeнавижу.но он прав
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
танчжуан у скрепного китайца , хорош...правильно!, больше внимания традициям империи. И вассалов приучает постепенно...прийдет китай и "помет соловьиный" в "ханьфу" быстро переоденется...танчжуан это для крестьян...)))
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Дронов Жон
Дронов Жон
ми этого мошеника Виницковского не знаем, и ми на иво пилюём усегда. а що?
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