"Новоросія повернеться!" Соловйов пригрозив Україні реваншем "русского міра"

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що після виборів президента України перетвориться на "Новоросію".

За його словами, цей проект нібито не є вигадкою, а повністю відображає сучасне українське суспільство. Нахабними погрозами рупор злочинного путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Проект "Новоросія" не помер. Все ще повернеться! Ваше голосування показало, що цей проект живий. Не наш це проект, а це просто реалії історичного розвитку!" — сказав Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов заявив, що Росія знищить українських патріотів, яких він назвав "бандерівцями". Це нібито станеться одразу після входження України до складу країни-агресора.

Також він сказав, що якби в Україні дійсно була російська агресія, то її армія вже була б у Києві.

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