Новообрана президентка Молдови в першій же промові згадала про Україну

Переможниця президентських виборів в Молдові Мая Санду заявила про намір будувати прагматичний діалог з Україною.

Про своє бачення внутрішньої і зовнішньої політики держави Санду розповіла на брифінгу. Вона пообіцяла налагоджувати збалансовані стосунки з сусідніми країнами.

"Ми побудуємо справжній баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США", – сказала Санду.

Крім того, вона повідомила про намір домогтися рівноправності для всіх етнічних меншин на території країни.

"Ми разом побудуємо Молдову, в якій громадяни всіх етнічних груп будуть відчувати себе в безпеці, в якій їхні права, включаючи право на використання своєї мови, будуть надійно захищені", – підкреслила нова глава держави.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як проходив другий тур виборів президента в Молдові.