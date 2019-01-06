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Новий удар: в Росії сказилися через поворот у справі Скрипаля

9.9тЧитати матеріал російською

Член комітету Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував опубліковані в британських ЗМІ дані про нові деталі замаху на колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочку Юлії.

Він заявив РИА Новостям, що інформація про розслідування справи Скрипаля- "повна маячня" і поскаржився на несправедливі звинувачення.

Клінцевіч також назвав нові дані в розслідуванні, згідно з якими британським спецслужбам відомі особистості співробітників ГРУ, що їздили за кордон з секретними місіями, верхом непрофесіоналізму.

Отруєння Скрипаля

Отруєння Скрипаля

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Він підкреслив, що не можна хвалитися тим, що не можна підтвердити або спростувати. "Судячи з усього, цей город городиться з однією метою: створити якусь правдоподібність справі Скрипаля", — підсумував російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Великобританії встановила всі деталі замаху на Скрипаля. Виявилося, що британській стороні добре відомий ланцюжок людей, відповідальних за інцидент в Солсбері, який, на думку джерел в британському уряді, веде до вищого російського керівництва.

Історія скандалу

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Бошірова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Бошіров дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ЗалуПуТН замешан в деле скрипалей на 100%!
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