Член комітету Ради Федерації Франц Клінцевич прокоментував опубліковані в британських ЗМІ дані про нові деталі замаху на колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочку Юлії.

Він заявив РИА Новостям, що інформація про розслідування справи Скрипаля- "повна маячня" і поскаржився на несправедливі звинувачення.

Клінцевіч також назвав нові дані в розслідуванні, згідно з якими британським спецслужбам відомі особистості співробітників ГРУ, що їздили за кордон з секретними місіями, верхом непрофесіоналізму.

Отруєння Скрипаля Kasparov.ru

Він підкреслив, що не можна хвалитися тим, що не можна підтвердити або спростувати. "Судячи з усього, цей город городиться з однією метою: створити якусь правдоподібність справі Скрипаля", — підсумував російський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Великобританії встановила всі деталі замаху на Скрипаля. Виявилося, що британській стороні добре відомий ланцюжок людей, відповідальних за інцидент в Солсбері, який, на думку джерел в британському уряді, веде до вищого російського керівництва.

Історія скандалу