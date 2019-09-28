Новий Трамп? У Путіна з'явився ще один впливовий друг: що про нього відомо

У глави Росії Володимира Путіна з'явився новий друг на зовнішньополітичній арені – президент Монголії Халтмагійн Баттулга.

Він очолив країну два роки тому, після того, як економіка країни впала після недовгого, але яскравого підйому. За цей час у Баттулга склалися теплі стосунки з Путіним, передає The Bell.

Глава Монголії – олігарх, любитель дзюдо і великий шанувальник Чингісхана. У регіоні його ще називають "монгольським Трампом".

Володимир Путін і Халтмагійн Баттулга сайт Кремля

Президенти вже встигли провести кілька зустрічей. На початку вересня Путін приїжджав в Улан-Батор для участі в урочистостях з нагоди ювілею перемоги на Халхін-Голі і у відповідь запросив велику монгольську делегацію на святкування 75-ї річниці закінчення Другої світової.

Більш того, РФ і Монголія домовилися про створення спільного фонду інвестиційного співробітництва. "Ми майже повністю залежимо від Росії в плані нафти та електроенергії, тому нам необхідно тісно співпрацювати", - заявляв раніше Баттулга.

Зміцнення зв'язків Монголії з Росією викликає побоювання у Заходу, оскільки у колишніх монгольських лідерів відносини були тіснішими саме з американцями.

Володимир Путін і Халтмагійн Баттулга сайт Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер пояснив, як сирійський диктатор Башар Асад використовував главу РФ Володимира Путіна в протистоянні з Туреччиною і США.

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