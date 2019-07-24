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Новий прем'єр-міністр Великобританії провів перші призначення

1.9т Читати матеріал російською

В уряді Великобританії відбулися істотні перестановки в зв'язку з вступом на посаду нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

Так, ряд глав міністерств оголосили про відставку. Зокрема про відхід написав у Twitter міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

"Для мене було б честю продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ, але я розумію, що новий прем'єр-міністр повинен набрати свою команду. Борис Джонсон люб'язно запропонував мені іншу роль, але після дев'яти років пора повернутися в тіньовий кабінет, звідки прем'єр-міністр отримає мою повну підтримку", – написав він.

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

Sky News

Джеремі Хант

Джеремі Хант

sprotyv.info

Як уточнюють Sky News, Ханту запропонували місце міністра оборони, від якого він відмовився, в результаті чого на цю посаду був призначений колишній заступник голови МВС із питань безпеки Бен Уоллес.

Бен Уоллес

Бен Уоллес

Sky News

Місце ж Ханта в МЗС зайняв Домінік Рааб, який раніше відповідав за вихід Велікобританії з Євросоюзу.

Домінік Рааб

Домінік Рааб

Sky News

Міністром фінансів (канцлером казначейства) став Саджид Джавід, який займав раніше пост глави МВС. Його місце зайняла в минулому міністр у справах міжнародного розвитку Пріті Пател.

Пріті Пател

Пріті Пател

Sky News

Саджид Джавід

Саджид Джавід

Sky News

Покинули свій пост також міністр торгівлі Ліам Фокс і міністр економіки Грег Кларк.

"Джонсон збирається призначити нову команду на строк свого перебування при владі, і я бажаю йому всього найкращого в майбутній життєво важливій роботі", – зазначив Кларк.

Фокса на посаді міністра торгівлі замінила Елізабет Трас – екс-міністр навколишнього середовища.

Елізабет Трас

Елізабет Трас

Sky News

Главою міністерства з питань Brexit Великобританії перепризначений Стівен Барклі. Міністром транспорту залишився Кріс Грейлінг.

Стівен Барклі

Стівен Барклі

Sky News

Кріс Грейлінг

Кріс Грейлінг

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Борис Джонсон офіційно замінив на посту прем'єр-міністра Великобританії свою попередницю Терезу Мей.

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Тема
Новини світу
Особи
Борис Джонсон Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Да уж, от сэра Уинстона Черчиля, до Бориса Джонсона за 80 лет. Великобритания, однозначно, стала Мелкобританией. От врага, но уважаемого достойного врага до мелкого клоуна
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Сало Уронили
Сало Уронили
не тому премьеру 3е подлизал.
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Dell Alex
Dell Alex
Сало Уронили, ты ведь даже не понял, о чем речь, верно? )))))))))))))
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