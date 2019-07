Новий прем'єр-міністр Великобританії провів перші призначення

В уряді Великобританії відбулися істотні перестановки в зв'язку з вступом на посаду нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.

Так, ряд глав міністерств оголосили про відставку. Зокрема про відхід написав у Twitter міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

"Для мене було б честю продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ, але я розумію, що новий прем'єр-міністр повинен набрати свою команду. Борис Джонсон люб'язно запропонував мені іншу роль, але після дев'яти років пора повернутися в тіньовий кабінет, звідки прем'єр-міністр отримає мою повну підтримку", – написав він.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support