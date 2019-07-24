Новий прем'єр-міністр Великобританії провів перші призначення

В уряді Великобританії відбулися істотні перестановки в зв'язку з вступом на посаду нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона.
Так, ряд глав міністерств оголосили про відставку. Зокрема про відхід написав у Twitter міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.
"Для мене було б честю продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ, але я розумію, що новий прем'єр-міністр повинен набрати свою команду. Борис Джонсон люб'язно запропонував мені іншу роль, але після дев'яти років пора повернутися в тіньовий кабінет, звідки прем'єр-міністр отримає мою повну підтримку", – написав він.
Борис Джонсон
Sky News
Джеремі Хант
sprotyv.info
1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support- Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 24, 2019
Як уточнюють Sky News, Ханту запропонували місце міністра оборони, від якого він відмовився, в результаті чого на цю посаду був призначений колишній заступник голови МВС із питань безпеки Бен Уоллес.
Бен Уоллес
Sky News
Місце ж Ханта в МЗС зайняв Домінік Рааб, який раніше відповідав за вихід Велікобританії з Євросоюзу.
Домінік Рааб
Sky News
Міністром фінансів (канцлером казначейства) став Саджид Джавід, який займав раніше пост глави МВС. Його місце зайняла в минулому міністр у справах міжнародного розвитку Пріті Пател.
Пріті Пател
Sky News
Саджид Джавід
Sky News
Покинули свій пост також міністр торгівлі Ліам Фокс і міністр економіки Грег Кларк.
"Джонсон збирається призначити нову команду на строк свого перебування при владі, і я бажаю йому всього найкращого в майбутній життєво важливій роботі", – зазначив Кларк.
Фокса на посаді міністра торгівлі замінила Елізабет Трас – екс-міністр навколишнього середовища.
Елізабет Трас
Sky News
Главою міністерства з питань Brexit Великобританії перепризначений Стівен Барклі. Міністром транспорту залишився Кріс Грейлінг.
Стівен Барклі
Sky News
Кріс Грейлінг
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня Борис Джонсон офіційно замінив на посту прем'єр-міністра Великобританії свою попередницю Терезу Мей.
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