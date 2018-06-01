Новий чоловік і мільйонні угоди: як живе екс-дружина Путіна

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила, яка вийшла заміж за Артура Очеретного, значно поліпшила свої майнові доходи.

Про це йдеться в розслідуванні "Медузи", екс-дружина глави Кремля придбала в 2016 році два з половиною гектари в елітному селищі Одінцовського району Московської області.

За оцінкою ріелторів, його вартість становила 77,5 мільйона рублів, що в п'ять разів менше, ніж оціночна вартість землі.

Котеджне містечко "Міленіум парк", розташований в 20 кілометрах від Москви, називають підмосковною Венецією. Його особливість - мережа рукотворних каналів і невеликих водойм, які пролягають між ділянками. Уздовж каналів прокладені пішохідні доріжки і бульвари; як стверджує реклама, вони "нагадують акуратні європейські вулички".

Активна забудова селища почалася в 2010 році. Середня вартість сотки - близько 1,6 мільйона рублів.

"40% селища - це паркові зони та зони біля води. Є власний пляж. З кожного кварталу - свій вихід в парк. Селище закритого типу, по периметру охорона, і випадкові люди туди не зайдуть. Відомі люди живуть в кожному нашому селищі, починаючи від артистів, закінчуючи міністрами", - розповів виданню співробітник компанії-забудовника проекту.

Згідно з документами реєстру 2016 року Людимили Путіна придбала відразу вісім ділянок, розташованих уздовж одного з каналів. Коштували вони, за різними оцінками, могли від 384 до 432 мільйонів рублів. За словами ріелтора, близькість води і лісу істотно підвищує вартість землі.

У листопаді 2017 року колишня Путіна продала придбані гектари новому власнику - Ірині Пунії, дружині Викрама Пунії, засновника однієї з великих російських фармацевтичних компанія "Фармсинтез".

Сам Пунії підтвердив факт покупки землі, але сказав, що йому нічого не відомо про колишніх власників, тому що угода проходила через ріелторську компанію.

У квітні 2017 року сайт OCCRP з'ясував, що Людмилі Очеретної належить вілла у французькому Біарріце вартістю понад шість мільйонів євро. Її придбали в грудні 2013 року - через півроку після розлучення Володимира та Людмили Путіних. Місцеві жителі називали цю віллу "Сюзанна".

У січні 2016 року стало відомо, що екс-дружині Путіна тепер належить квартира на 139 квадратних метрів на Василівському острові в Санкт-Петербурзі, якою володіла родина Путіна з 1995-го.

Крім того, за інформацією видання, Людмила Шкребньовою-Путіна-Очеретна від 2014 року став власницею компанії "Меридіан", яка займається нерухомістю. Їй належали 99 відсотків активів. Фірма взяла у "Центру розвитку міжособистісних комунікацій" в довгострокову оренду особняк в центрі Москви.

Агентство Reuters не змогло встановити загальний дохід, який отримував "Меридіан" від здачі в оренду приміщень в московській власності, проте відомо, що виручка компанії за 2015 рік склав 225 мільйонів рублів.

До розлучення з чоловіком у Людмили Путіної був невеликий річний дохід, проте останнім часом вона і її близькі почали купувати землю і елітну нерухомість в Підмосков'ї і за кордоном.

Нагадаємо, чутки про те, що Людмила Путіна і Артур Очеретний зустрічаються, а то і одружилися, з'явилися ще в минулому році. Правда, ніяких коментарів від них журналісти не отримали.

Про те, що президент РФ і його дружина розлучилися стало відомо 6 червня 2013-го. Тоді в інтерв'ю державному телеканалу Володимир Володимирович і Людмила Олександрівна зізналися, що пережили "цивілізоване розлучення".