Территория России никогда не сможет стать нормальным государственным образованием до тех пор, пока справедливость не станет отправной точкой для нашего социума.

С первых дней появления РФ, особенно при правлении Путина-Медведева-Путина, остро стоит вопрос о коррупции и борьбе с этим явлением. И хотя это основополагающий критерий демократического государства, для России он юридически недостижим. В Основах конституционного строя РФ посткоммунистические кудесники ухитрились уложить два взаимоисключающих понятия собственности, прописав в одной строке государственную, частную, муниципальную и иные формы собственности. Гибридность в этом вопросе после смешивания социалистического и международного права позволило создать новую политическую реальность. Теперь коррупция как понятие, при котором использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, перестало противоречить законодательству и моральным установкам.

Собственность в демократическом правовом поле имеет всего лишь две формы: физического и юридического лица, в которые и входят все виды собственности, какие смогло придумать человечество, и вычленение отдельным видом иной собственности и постановки ее в одну строчку с частной, дает возможность правящей власти на безграничную легализацию распределяемой ими собственности. Поэтому все бесполезные НКО, типа ФБК и прочих антикоррупционных организаций, занимаются бессмысленным занятием.

Только построение института частной собственности может изменить ситуацию на постсоветском пространстве, вернуть эти территории в цивилизованную демократическую семью государств и выработать как современное законодательство в отношении собственности, так и прописать моральные установки социума.