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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
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Новая гонка вооружений завершится крахом России

20.7тЧитати матеріал російською

В последнее время все чаще звучит тема о гонке вооружений между Россией и США, а фактически речь идет демонтаже существующей политической системы в самой РФ. И честно говоря, это путь силового противостояния, на который подталкивает сама Россия своими действиями.

Этот путь начался не сегодня и не вчера, фактически создание советского государства было связано с постоянным применением насилия. Вначале насилия применялось по отношению к собственному народу, а в декабре 17-го года была создана ВЧК и началась гражданская война. Победив внутри страны, режим начал расширяться. Он усиливал свою базу и устойчивость за счет захвата новых и новых территорий.

В 60-80е годы эта конфронтация и силовое противостояние достигло апогея. Во время Карибского кризиса мир оказался на гране войны. Так оно и было, но Хрущев и Кеннеди смогли договориться, а силовые противостояния перешли в стадию угрозы всему миру и человечеству в целом. Закончилось это распадом Союза, он просто не выдержал такой гонки вооружений. Во многом разоружение было односторонним, ведь Союз больше ограничил себя, демонтируя разные силовые установки. Ну а в целом это были взаимные действия, и казалось, что больше на эти грабли никто наступать не будет.

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Но три года тому назад в мире началась новая гонка вооружений, когда Путин сказал, что потратит на военные цели 20 трлн руб. Это не бюджет обороны, а бюджет войны. Такие деньги нужны для подготовки военных действий. И это при том, что военный бюджет США в 15 раз больше российского. А вместе с бюджетом Франции и Англии – он вообще в 20 раз больше. Поэтому России бессмысленно вступать в такое соревнование. Лучше бы американцы придумали что-то другое для сдерживания агрессии. Например, оказывали бы давление на Украину и гражданское общество, чтобы страна избавилась от коррупции и провела эффективные экономические реформы. Вот это важно!

Гонка вооружений продолжалась больше 70-ти лет и закончилась для нашей страны крахом. Поэтому снова влезать в нее просто бессмысленно, когда есть другие способы и рычаги влияния. Сам российский режим обречен и лучше оказывать на него дипломатическое давление, политическое, экономическое. В конце концов в России все равно что-то произойдет, либо бархатная революция, либо революция достоинства. Хорошо, чтобы это все прошло мирным путем.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

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Ігор ЧубайсІгор Чубайс
Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюХолодна війна между Россией и заходитьРосійська воєнна загрозавійна
Місце
Росія
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Болехівський Сергій
Болехівський Сергій
"Хорошо, чтобы это все прошло мирным путем.",але ж ми знаємо, що "єслі би у бабушкі билі би половиє органи дєдушкі..."©, ну ви в курсі. Отже - не буде вже мирно, Ігор.=0)
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Medved George
Medved George
Значит, россии бессмысленно вступать в гонку вооружений(проиграет), а американцам, лучше надавить на Украину! Да ты, старый пес, рамсы попутал, не тебе, чмошнику лапотному, решать что и кому делать, ты чьих будешь то, чей холоп, спрашиваю?!
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Тимчук Нина
Тимчук Нина
Medved Geo " надавить на Украину" , чтобы Россия одумалась мысль хорошая,но не свежая. Читала , На Московии бывалыча, чтобы наказать барина секли е-о холопов.Ну как не крути рано или поздно из любо-о русака выползет имперец.
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Очередной кровавый параноик при власти и очередной крах - это судьба исконной духовной территории. Кстати, эрэфы: крах совсем скоро - 70 лет ждать не придется.
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