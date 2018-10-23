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Нова холодна війна: спливли несподівані нюанси розриву ракетного договору США і Росії

3.3тЧитати матеріал російською

Причиною, через яку США збираються розірвати з Російською Федерацією Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, є посилення Китайської Народної Республіки.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. На його думку, США переходять до стримування Китаю і для ліквідації ракетного дисбалансу, що виник між Америкою і КНР, Вашингтону потрібна денонсація договору РСМД.

"Цю угоду під сумнів поставило те, що у вісімдесятих роках тільки дві держави світу мали відповідний ракетний потенціал. Відтоді більше держав мають подібне. І в першу чергу найбільший арсенал ракет, який не був учасником цієї угоди, це був Китай", — пояснив Белесков.

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Утім, обнадіяв він, розрив договору не означає посилення саме американського арсеналу зброї масового знищення. США може йти шляхом асиметричної відповіді, використовуючи крилаті ракети без ядерних боєголовок.

"У США є такий потенціал — крилаті ракети, розгорнуті на підводних човнах. Наприклад, один підводний човен класу "Огайо" має на борту 154 крилаті ракети. Всі надводні великі американські кораблі мають крилаті ракети "Томагавк". І є відповідні ракети повітря-земля, які теж середньої дальності, і які теж не охоплюються цією угодою", — уточнив аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтону є передумови вважати, що США також розірве із Росією і договір СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння і діє з 2010 року.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Микола Белесков
Місце
США
Об'єкти
РосіяСШАядерна зброя
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