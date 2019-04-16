Нотр-Дам згорів: оприлюднені перші результати розслідування

Французькі слідчі почали допит робочих, які проводили ремонт в соборі Паризької Богоматері.

Слідство розглядає основну версію пожежі, як випадкове загоряння через зварювальні роботи на будівельних лісах, пише газета Le Figaro. Повідомляється про порушення кримінальної справи за статтею щодо ненавмисного спричинення шкоди. Розслідування доручено вести регіональному управлінню судової поліції.

Додамо, що станом на ранок, 16 квітня, пожежу в соборі Паризької Богоматері ліквідовано.

"Ми продовжимо стежити за рештою осередками і охолоджувати гарячі конструкції, в тому числі несучі, щоб горіння не поновилося. Займання загашено", – повідомив представник паризької служби пожежних Габріель Плюс.

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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