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Ногу ампутували: безстрашний батько вирвав дочку з пащі акули

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У Північній Кароліні (США) на дівчину Пейдж Вінтер напала акула, коли вона плавала біля берега.

Помітивши дивну поведінку дочки і крики, її батько Чарлі - пожежний та парамедік - кинувся в воду, пише The Sun.

Він накинувся на акулу, і тільки через п'ять ударів по морді вона відпустила дівчину. До постраждалої тут же підбігли відвідувачі пляжу, а через деякий час з'явилися і рятувальники з медиками.

Ногу ампутували: безстрашний батько вирвав дочку з пащі акули

The Sun

Ногу ампутували: безстрашний батько вирвав дочку з пащі акули

The Sun

Ногу ампутували: безстрашний батько вирвав дочку з пащі акули

The Sun

Пейдж доставили в лікарню, а потім одразу на операційний стіл. Дівчині довелося ампутувати ногу нижче коліна, і, ймовірно, їй буде потрібна в майбутньому трансплантація руки.

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На одній з рук Пейдж також позбулася кількох пальців. А сліди зубів хижака на всій нижній частині тіла дівчини залишаться з нею на все життя. Але, незважаючи на пережитий жах, як тільки Пейдж прийшла до тями, вона попросила місцевих жителів не "влаштовувати полювання на відьом, адже акули - хороші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на острові Мауї, що входить до складу Гавайського архіпелагу (США), 65-річний американець загинув у результаті нападу акули.

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