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Ніж у спину: подруга Путіна раптово стала на сторону України

6.6тЧитати матеріал російською

Австрія не вважає доцільним скасування Європейським союзом санкцій проти РФ, оскільки відсутній прогрес у виконанні Мінських домовленостей.

Про це заявила федеральний міністр Австрії у справах Європи, міграції та закордонних справ Карін Кнайссль під час виступу в Національній раді Австрії, передає "Укрінформ".

"Санкції були вперше введені 31 липня 2014 року, і відтоді кожні шість місяців тривають. На сьогодні, на жаль, ми не бачимо жодних відчутних успіхів у Мінських домовленостях, щоб домагатися зняття економічних санкцій у рамках ЄС", – заявила вона.

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Водночас глава МЗС зазначила, що антиросійські санкції негативно позначаються на економіці Австрії.

Відзначимо, Карін Кнайссль прославилася своїм скандальноим весіллям, на яке запросила президента РФ Володимира Путіна та танцювала там із ним.

Як писав OBOZREVATEL, недавно чеського друга Путіна підняли на сміх і заявили, що країні соромно за його заяви.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Місце
Австрія
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Дерун Александр
Дерун Александр
Завтра она потанцует с Путиным и снова станет агентом Кремля...
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