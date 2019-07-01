"Нарівні з неонацистами": німецька контррозвідка назвала найнебезпечніших пропагандистів Путіна

Німецька контррозвідка BfV (Федеральне відомство з охорони конституції) назвала список небезпек, які загрожують безпеці населення Німеччини.

Разом з з ІГІЛом, неонацистами, антисемізмом і правим екстремізмом виявилися ряд путінських ЗМІ — RT та Sputnik. Про це заявив директор BfV Томас Гальденванг в інтерв'ю DW.

"До стандартного репертуару діяльності російських спецслужб продовжують відноситися пропаганда і дезінформація, яка поширюється через соціальні мережі і певні засоби масової інформації. До їх числа в звіті BfV віднесені, зокрема, інтернет-мовник RT Deutsch і інформаційне агентство Sputnik", — сказав Гальденванг.

Хорст Зеехофер vzglyad.az

Головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян обурилася, що її ЗМІ потрапило в "чорний список" Німеччини і поскаржилася про це в своєму Twitter.

Вона розмістила відео, в якому журналістка з російського відеоагентства Ruptly (працює з філією в Москві і головним офісом в Берліні і є частиною RT) Деніз Різ в ході "Федеральної прес-конференції" в Берліні задає питання міністру внутрішніх справ країни Хорсту Зеехоферу про те, які небезпеки з перерахованих вище є найбільш руйнівними для Німеччини. Однак Зєєхофер відмовився відповідати на її запитання і відповів на нього зі сміхом.

"Німецька контррозвідка випустила список головних потенційних небезпек для країни, в якому опинилися RT і Sputnik — нарівні з ІГІЛом, неонацистами і іншою нечистю. Коли кореспондент нашого відеоагентства Ruptly хотіла уточнити у дядечок-міністрів, яка ж небезпека небезпечніше інших, їй не хотіли давати слово. Помилуйтеся", — написала в мережі Симоньян.

Коли кор нашого відеоагентства Ruptly хотіла уточнити у дядечок-міністрів, яка ж небезпека небезпечніше інших, їй не хотіли давати слово.



Помилуйтеся. pic.twitter.com/PoWfBXSqPX - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 1 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво висміяла "передвиборний" ролик пропагандистки Путіна, в якому вона уявляє себе кандидатом в президенти України.

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