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ПолітикаЕкономіка

Німеччина прокинулася? У Берліні пройшов мітинг проти друзів Путіна

4.3тЧитать новость на русском

У неділю, 27 травня, у центрі Берліна пройшли протести проти політики Росії та тих, хто її підтримує.

Як передає "УКРІНФОРМ", у столиці Німеччини пройшли дві акції, ініціаторами яких стали правопопулісти, що підтримують РФ, а також їхні політичні опоненти.

Для збереження правопорядку було задіяно понад 2 тис. поліцейських. Їм довелося застосувати перцевий газ для недопущення зіткнень.

ukrinform

ukrinform

ukrinform

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Правопопулісти - учасники "Альтернативи для Німеччини", так звані АдГ. Вони, будучи прихильниками, зокрема, політики президента РФ Володимира Путіна, разом з іншими використовували плакати та транспаранти з написами кирилицею.

Відзначається, що одними з основних прихильників руху є російські німці, які в основному й голосували за цю партію на торішніх парламентських виборах у Німеччині.

Зы свого боку їх опоненти, учасники альянсу "Зупиніть ненависть - зупиніть АдГ" використовували на демонстрації гасло "Расизм - не альтернатива". Вони й виступили проти "друзів Путіна".

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

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За даними поліції, замість 10 тисяч правопопулістів на демонстрації зібралося вдвічі менше учасників. Тих же, хто виступив проти "нового нацизму", було вп'ятеро більше - близько 25 тисяч.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Німеччина потрапила у скандал через "російський" Крим.

Место
НімеччинаБерлін
Объекты
протестмітинг
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