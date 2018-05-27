Німеччина прокинулася? У Берліні пройшов мітинг проти друзів Путіна

У неділю, 27 травня, у центрі Берліна пройшли протести проти політики Росії та тих, хто її підтримує.

Як передає "УКРІНФОРМ", у столиці Німеччини пройшли дві акції, ініціаторами яких стали правопопулісти, що підтримують РФ, а також їхні політичні опоненти.

Для збереження правопорядку було задіяно понад 2 тис. поліцейських. Їм довелося застосувати перцевий газ для недопущення зіткнень.

ukrinform

ukrinform

ukrinform

Правопопулісти - учасники "Альтернативи для Німеччини", так звані АдГ. Вони, будучи прихильниками, зокрема, політики президента РФ Володимира Путіна, разом з іншими використовували плакати та транспаранти з написами кирилицею.

Відзначається, що одними з основних прихильників руху є російські німці, які в основному й голосували за цю партію на торішніх парламентських виборах у Німеччині.

Зы свого боку їх опоненти, учасники альянсу "Зупиніть ненависть - зупиніть АдГ" використовували на демонстрації гасло "Расизм - не альтернатива". Вони й виступили проти "друзів Путіна".

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

За даними поліції, замість 10 тисяч правопопулістів на демонстрації зібралося вдвічі менше учасників. Тих же, хто виступив проти "нового нацизму", було вп'ятеро більше - близько 25 тисяч.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Німеччина потрапила у скандал через "російський" Крим.