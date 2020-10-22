Німеччина побила власний рекорд COVID-19 за весь час пандемії

Німеччина 21 жовтня побила власний рекорд темпів інфікування коронавірусом COVID-19 з моменту початку пандемії. Так, лише за добу інфекцію було виявлено в 11 287 осіб.

Як пише Yahoo News, цей показник істотно перевищив попередній максимум у 7 830 випадків, зафіксований 16 жовтня. Крім того, істотний стрибок у статистиці відбувся і порівняно з даними 21 жовтня, коли коронавірус було виявлено у 7 595 німців.

Нагадаємо, що Німеччина, як і багато інших європейських країн, уже кілька тижнів стикається з різким збільшенням кількості випадків захворювання на COVID-19.

У зв'язку із цим влада ФРН посилила протипандемійні заходи і, зокрема, заборонила великі зібрання. Також були введені локальні обмеження: наприклад, у Берліні зробили обов’язковим носіння масок на певних жвавих вулицях.

Через погіршення ситуації канцлерка Німеччини Ангела Меркель попросила громадян скоротити спілкування, заохочуючи їх залишатися вдома.

"Якою буде зима, яким буде наше Різдво, буде вирішено в найближчі дні та тижні", – попередила вона.

Попри те, що на перших етапах пандемії Німеччину хвалили за успішне стримування поширення хвороби, згодом країна все ж втратила контроль над ситуацією. Станом на ранок 22 жовтня небезпечною хворобою там заразилися 391 355 осіб, а померли майже 10 000.

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