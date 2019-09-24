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24 вересня • оновлено в 18:48
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Німеччина масово видає візи жителям Донбасу з паспортами Росії: подробиці скандалу

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З квітня 2019 року Німеччина видала близько 100 тисяч віз власникам російських паспортів, у тому числі і жителям окупованого Донбасу, які отримали громадянство РФ.

Про це повідомила в інтерв'ю Bild депутат Вільної демократичної партії Рената Альт, яка відправила відповідний запит в уряд.

Із відповіді випливає, що Німеччина не бачить різниці між звичайних російськими паспортами і тими, які російська влада з порушенням міжнародного права роздає в Донецькій і Луганській областях.

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Німеччина видає візи жителям ОРДЛО з паспортами РФ

Німеччина видає візи жителям ОРДЛО з паспортами РФ

Примітно, що у відповіді депутату уряд Німеччини розкритикував указ президента РФ Володимира Путіна про видачу паспортів, стверджуючи, що це порушення суверенітету України і Мінських домовленостей.

Рената Альт засудила уряд Німеччини через паспорти Росії

Рената Альт засудила уряд Німеччини через паспорти Росії

PR

"Федеральний канцлер і федеральний міністр закордонних справ проголошують промови на підтримку українського уряду. Але в той же час можна легко ставити візи в російські паспорти, які Путін роздає на сході України!" – обурилася на це Альт.

За її словами, таким чином підриваються всі зусилля із деескалації та встановлення миру в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Естонія відмовилася визнавати паспорти Росії, які видавали жителям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Німеччина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что свиньи усраинские, перемоги закончились.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Мало германию в 45 еб....ли !Не дошло!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А что такого, разве есть какие-то запреты для граждан России?
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